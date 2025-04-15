Apr 15, 2025 10:10 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الحرس الثوري الإيراني: القدرات العسكرية خط أحمر في المحادثات مع واشنطن

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o