Jun 22, 2025 10:40 AMClock
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الحرس الثوري الإيراني: الأجزاء الرئيسية من قدرات القوات المسلحة الإيرانية لم يتم تفعيلها بعد

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