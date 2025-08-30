9:21 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الحرس الثوري الإيراني: اعتقال خلية تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي مؤلفة من 8 أشخاص في محافظة خراسان ومهمتها تمثلت بإرسال إحداثيات للمراكز الحيوية ومعلومات عن شخصيات عسكرية إيرانية بارزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o