Jun 20, 2025 4:53 PMClock
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الحرس الثوري الإيراني: استخدمنا صواريخ ثقيلة وبعيدة المدى وطائرات مسيّرة انتحارية في الهجوم الأخير على حيفا بالقرب من وزارة الداخلية الإسرائيلية

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