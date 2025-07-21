توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا الثلثاء، غائما جزئيا بالاجمال مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية، ومن دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر و استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها حتى يوم الثلثاء، فيتحول الى حار نسبيا حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الداخلية، بسبب تدفق كتل هوائية حارة من شبه الجزيرة العربية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و32، طرابلس بين 20 و31، زحلة بين 18 و34 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة و تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، كما تنشط الرياح أحيانا و يتكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.

الثلثاء: غائم جزئيا بالاجمال مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية، و دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر و استمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الداخلية، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.

الخميس: قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، ورطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.

-الحرارة على الساحل من 26 الى 31 درجة، فوق الجبال من 17 الى 30 درجة ، في الداخل من 21 الى 38 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ، ناشطة أحيانا ، سرعتها بين 10 و35 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين65 و85 %.

-حال البحر: مائج اجمالا (ارتفاع الموج من 0.5 الى 1 متر)، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,43

-ساعة غروب الشمس: 19,46