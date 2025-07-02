يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، طقس صيفي معتدل مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة شرقي البلاد.

وأفادت مصلحة الأرصاد الجوية بأن “معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين 24 و32، طرابلس بين 20 و31، وزحلة بين 18 و34 درجة.

كما حذرت من خطر تجدد الحرائق في المناطق الشرقية والشمالية بسبب الرياح.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الأربعاء: مشمس إلى قليل الغيوم واستقرار بدرجات الحرارة والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، مع رياح ناشطة في المناطق الداخلية فتلامس سرعتها ال 60 كم/س.

– الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً أحيانًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب على التلال فتسوء معها الرؤية، كما ترتفع نسبة الرطوبة فيزيد معها الشعور بالحر على الساحل، كما تنشط الرياح خاصة في المناطق الداخلية.

– الجمعة: قليل الغيوم وانخفاض درجات الحرارة الدنيا بشكل بسيط خلال الليل، بينما تبقى دون تعديل يُذكر نهارًا.

– السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة شمال البلاد و في الداخل.