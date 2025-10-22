Oct 22, 2025 11:49 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الحدث: هدوء حذر بعد اشتباكات بين الأمن السوري ومقاتلين فرنسيين بمخيم بريف إدلب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o