Apr 20, 2025 2:27 PMClock
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الحدث: معلومات أولية عن استشهاد ضابط وعنصر في الجيش جنوب لبنان بانفجار سيارة

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