May 6, 2025 9:14 AMClock
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الحدث: مصادر تقدر حجم الخسائر نتيجة استهداف المسيرات محيط ميناء بورتسودان بمئات ملايين الدولارات

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