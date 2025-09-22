تتجه الأنظار من بيروت إلى نيويورك حيث الملف اللبناني بات هناك مع وجود رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون فيها، حيث يرأس وفد لبنان إلى اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ومع انتقال الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان من بيروت إليها، للالتحاق بالوفد السعودي، وكذلك الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس التي غادرت بيروت للالتحاق بدورها ببعثة الولايات المتحدة الأميركية في نيويورك.

بن فرحان والخطوة مقابل خطوة

الأمير يزيد بن فرحان كان أنهى لقاءاته في بيروت، والتي شملت مروحة واسعة من السياسيين، وآخرهم الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس الحكومة السابق تمام سلام، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل.

وأشارت معلومات «نداء الوطن» الى أن بن فرحان أكد خلال اللقاءات أن بلاده ماضية في دعم لبنان لتحقيق سيادته وازدهاره والتأكيد على مطلب حصر السلاح، ولفت خلال لقاء بعض النواب والقيادات أن بلاده والمجتمع الدولي ماضيان بدعم لبنان لكن كل ذلك يحصل خطوة مقابل خطوة، فعندما يقدم لبنان على اتخاذ قرارات جريئة يتم دعمه وهذا ما يحصل من خلال تنظيم مؤتمر دعم الجيش، وأشار إلى أن بلاده لن تتخلى عن لبنان لكن في المقابل على لبنان القيام بخطوات ملموسة، البداية كانت في دعم الجيش، وعندما يستمر بحصر السلاح والإصلاح سيحصل على دعم إضافي، معربًا عن الرضى على أداء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ومشجعًا على استكمال الخطوات التي بدأت.

وعن دعوة الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم المملكة العربية السعودية للحوار، أكد بن فرحان للنواب أن بلاده لا تدخل في الزواريب اللبنانية والدعم والعلاقات تحصل من دولة إلى دولة وليس مع فئات، مشيرًا إلى اهتمام سعودي بلبنان سيظهر كلما تطورت خطوات الدولة اللبنانية وسيزور بيروت باستمرار. وشدد على أن موقف بلاده من حصر السلاح والإصلاح هو موقف المجتمع الدولي.

المصدر: نداء الوطن