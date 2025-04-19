Apr 19, 2025 12:12 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المحادثات النووية بين وفدي أميركا وإيران في روما انطلقت قبل نصف ساعة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o