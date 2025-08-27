9:03 AMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

براك يزور مرجعيون.. ويلغي زيارته الى صور والخيام على وقع الاحتجاجات

بعد جولة في مرجعيون، ألغى المبعوث الأميركي توم باراك زيارته إلى صور والخيام على وقع الاحتجاجات الشعبية، بعد ان نفّذ عدد من أهالي بلدة الخيام تجمعاً احتجاجياً، رفعوا خلاله صور ضحايا الحرب، رفضاً لزيارة براك إلى المنطقة، معبّرين عن استنكارهم لما وصفوه بـ”السياسات المنحازة” للولايات المتحدة.

وكان براك وصل صباحا الى ثكنة فرنسوا الحاج في مرجعيون على متن طوافة، وينتشر الجيش اللبناني في المنطقة وعند المدخل الشمالي لمدينة الخيام لمواكبة زيارته الى المنطقة، وسط الدعوات للتظاهر احتجاجاً على الزيارة. 

الجولة تقوده الى الحدود بين لبنان واسرائيل، لرؤية المكان الذي يمكن ان تقام فيه "المنطقة الاقتصادية باسم الرئيس ترامب".

Uploaded Image

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o