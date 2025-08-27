بعد جولة في مرجعيون، ألغى المبعوث الأميركي توم باراك زيارته إلى صور والخيام على وقع الاحتجاجات الشعبية، بعد ان نفّذ عدد من أهالي بلدة الخيام تجمعاً احتجاجياً، رفعوا خلاله صور ضحايا الحرب، رفضاً لزيارة براك إلى المنطقة، معبّرين عن استنكارهم لما وصفوه بـ”السياسات المنحازة” للولايات المتحدة.

وكان براك وصل صباحا الى ثكنة فرنسوا الحاج في مرجعيون على متن طوافة، وينتشر الجيش اللبناني في المنطقة وعند المدخل الشمالي لمدينة الخيام لمواكبة زيارته الى المنطقة، وسط الدعوات للتظاهر احتجاجاً على الزيارة.

الجولة تقوده الى الحدود بين لبنان واسرائيل، لرؤية المكان الذي يمكن ان تقام فيه "المنطقة الاقتصادية باسم الرئيس ترامب".