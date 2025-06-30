Jun 30, 2025 6:59 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الحدث: الجيش الإسرائيلي يقتل 18 فلسطينياً جراء القصف على جباليا شمالي قطاع غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o