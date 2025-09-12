12:15 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الحدث: إسرائيل وافقت على طلب مصري لعملية إنزال مساعدات جوية اليوم

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o