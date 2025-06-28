Jun 28, 2025 5:10 PMClock
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الحدث: إسرائيل ستقابل خطوة عقد اجتماع حكومة لبنان المقررة بعد 10 أيام بخطوة الانسحاب من النقاط الـ 5 جنوب البلاد

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