Jul 18, 2025 9:25 AMClock
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الحدث: أرتال الأمن الداخلي السوري على مشارف السويداء لفض الاشتباك بين العشائر والمسلحين

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