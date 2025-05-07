May 7, 2025 11:10 AMClock
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الحجّار: لا شكّ في وطنيّة جميع العاملين وصولاً للقوى الأمنيّة والمحافظين الذين يعملون من دون كلل من أجل حسن سير الإنتخابات والدولة تؤمّن جهوزيّتهم لمساعدة المواطنين في ممارسة حقّهم الديمقراطي

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