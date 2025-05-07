May 7, 2025 11:10 AMClock
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الحجّار: طالبنا من الأجهزة الامنية بالتشدد في مكافحة أي ظاهرة تمسّ بالأمن في مدينة طرابلس وعكّار والشّمال ولن نقبل بأي فوضى أمنية

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