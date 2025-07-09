المركزية - زار عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله، وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، يرافقه رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي ماجد ترو ومدير معمل ترابة سبلين أديب الهاشم، حيث تمت مناقشة خطة تحديث المعمل وتطويره بالطاقة النظيفة وتوسيع رقعة المساحات الخضر فيه.

وعرض ترو لشؤون استكمال مبنى الدفاع المدني في برجا ومشروع بناء مركز لفصيلة برجا التابعة لقوى الأمن الداخلي، بالإضافة الى موضوع إفتتاح مركز الأمن العام في البلدة بعد أن تم تحضيره سابقا، كذلك عرض لمسألة انشاء مخفر لقوى الأمن الداخلي في بلدة كترمايا.

من جهته شدد الوزير الحجار على "استعجال اجراءات استكمال معاملات المجمع الحكومي في شحيم بعد أن تم تأمين المبلغ المطلوب".