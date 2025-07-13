قام وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، بجولة تفقدية في مطار رفيق الحريري الدوليّ – بيروت، حيث اطلع ميدانيًّا على الإجراءات الأمنية والإدارية المعتمدة، في إطار الحرص على ضمان سلامة الوافدين والمغادرين من اللبنانيين والسياح العرب والأجانب، ورفع مستوى الجهوزية مع بداية الموسم السياحيّ.

وخلال الجولة، استمع الحجار إلى عدد من المسافرين في صالات المغادرة والوصول، مبديًا اهتمامه بملاحظاتهم واقتراحاتهم.

وشدد على ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والزوار.

والتقى بعدد من الضباط والعناصر المعنيين، مثنيًا على جهودهم المتواصلة في تأمين سلامة المطار وتنظيم حركته اليومية.

وأكّد الحجار أنّ مطار بيروت يُشكّل الواجهة الأساسية للبنان، مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والإدارية العاملة فيه.