المركزية - زار النائب فريد هيكل الخازن ورئيس بلدية زوق مصبح ايلي صابر، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه في الوزارة. وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة والتحديات التي تواجه لبنان والمنطقة.

وخلال اللقاء، تم البحث في المسائل المتعلقة بالأمن في المعاملتين والشارع البحري، خصوصًا ظاهرة الدعارة والتفلّت الأخلاقي، حيث شدّد النائب الخازن على ضرورة ضبط هذه الممارسات التي تسيء إلى صورة المنطقة وسكانها وتلحق الضرّر بالمجتمع ككل.

وأكد وزير الداخلية "أهمية ضبط المخالفات وتعزيز الأمن"، واعدا بـ"إيلاء هذا الملف المتابعة اللازمة من الأجهزة المختصة".

وفي السياق عينه، استقبل وزير الداخلية وفدا ضم رؤساء بلديات غزير كريستوف باسيل، جونية فيصل إفرام وطبرجا جورج البواري، ومختار غزير روبير التحومي، المحامي جورج همام، وأنطوني الدب.

كما التقى المحامي جوزيف أبو فاضل، وتم التداول في الأوضاع العامة في البلاد.

وكذلكـ استقبل وزير الداخلية وفدا من جمعية "فرسان مالطا" ضم رئيسها مروان صحناوي، مديرتها التنفيذية ليليا الخازن، وعلي قصقص. وخلال اللقاء، عرض الوفد نشاطات الجمعية والتعاون القائم بينها وبين مؤسسات الدولة.