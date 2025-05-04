كتب النائب السابق محمد الحجار عبر "اكس":

"مع إقفال صناديق الاقتراع في إقليم الخروب، أود أن أتقدم بالشكر لكل من عمل على إنجاح هذا العرس الديموقراطي، وعلى رأسهم معالي وزير الداخلية العميد أحمد الحجار وكافة القوى العسكرية والأمنية وكل من قدم وقتاً وجهداً لإنجاحه.

ومع نهاية هذا الإستحقاق، أتوجه لأهلي في إقليم الخروب لأهنئهم على يوم طويل من التنافس الشريف إنقضى دون أي مشاكل تذكر على الرغم من المنافسة الكبيرة، وهذا يدل على الأخلاق الطيبة التي يتميز بها أبناء هذه المنطقة.

كما أتوجه لكل المرشحين الذين خاضوا غمار هذا الإستحقاق طموحين لخدمة قراهم وبلداتهم في المجالس البلدية لاقول بأن معيار النجاح الحقيقي ليس في صناديق الإقتراع ولكن في مقدار الإنجازات التي سينفذها الفائزون عبر مجالسهم البلدية. لذا مهما كانت النتيجة، على الجميع، فائزين وخاسرين، العمل كل من موقعه على إعلاء شأن منطقتنا. وانا من موقعي أعاهد الجميع ألا أوفر جهداً للوقوف إلى جانبكم لتطوير قرانا وبلداتنا .

أما رسالتي الأخيرة فللمخاتير الفائزين في كل الإقليم. دوركم أساس في خدمة مجتمعنا والمحافظة على قيمه. انتم تلعبون دورًا اجتماعيًا محوريًا في قرانا، وتساهمون في تعزيز روح التعاون بين الأهالي. انتم مرجعية محلية تجمع الناس وتواكب مناسباتهم، حاملين همومهم وتطلعاتهم.

لذا فلتكن رسالتنا واحدة و هي التلاقي على مصلحة إقليمنا ، نتحمل مسؤولياتنا مجتمعين مبتعدين قدر الإمكان عن العصبيات العائلية والمناطقية.