May 4, 2025 7:23 PMClock
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الحجار: نسبة الاقتراع في محافظة جبل لبنان بلغت 44.59 في المئة وعدد الشكاوى ليس كبيرًا ومعظمها إداريّة وحوّلنا الشكوى عن رشوة انتخابية على المفارز القضائية

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