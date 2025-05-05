May 5, 2025 11:56 AMClock
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الحجار: ممّا لا شكّ فيه أنّ انطلاق العهد الجديد وتشكيل الحكومة انعكسا إيجابًا على كلّ البلد ولدى الجميع إيمان بأهميّة إعادة إنتاج بلديات لخدمة الناس

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