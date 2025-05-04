اعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في السابعة مساء عن إقفال صناديق الاقتراع وتحدث إلى الصحافيين فقال: "لقد كان اليوم عرسا وطنية جامعا بحيث مارس اللبنانيون حقهم الانتخابي لاختيار المجالس البلدية والاختيارية بكل حرية ونزاهة وشفافية".

اضاف:"لقد انطلقت العملية بسلاسة ومن دون اية ضغوطات ومن دون أية مشاكل تذكر، واقفلت صناديق الاقتراع في السابعة مساء باستثناء المراكز التي كان فيها عدد من الناخبين".

وأشار إلى أن “نسبة الاقتراع في محافظة جبل لبنان بلغت 44.59 في المئة.

وقال: أن عددا ليس بكثير للشكاوى ومعظمها ذات طابع إداري وبعضها امني وتم التحقيق في بعض الشكاوى للتثبت منها وتحويلها إلى المفارز القضائية المعنية للاعلان عن نتائجها.

اصاف:"سيتم مواكبة عملية الفرز خلال الساعات المقبلة من غرفة العمليات المشتركة وعبر لجان القيد الابتدائية ولاحقا لجنة القيد العليا تمهيدا لإصدار النتائج.

في شحيم: وكان الحجار قد ادلى اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات البلدية والاختيارية ببلدته شحيم في إقليم الخروب.

وفي تصريح له من قلم الإقتراع، قال الحجار: "هذه هي المرة الأولى التي انتخب بها في حياتي، والمدرسة التي اقترعت بها كنت أتلقى علومي الثانوية فيها" .



وتابع: "الإنتخابات البلدية جاءت بعد 9 سنوات، وأكدت إصرار العهد الجديد على إجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها".

وأكد الحجار أنه "لم ولن يتدخل بالإنتخابات البلدية في شحيم"، قائلاً: "كل المرشحين هم أخوة لي".



وتابع: "هناك عدد قليل من الشكاوى تم تسجيله من الصباح كما حصلت بعض الإشكالات الأمنية وتم ضبطها والأمور تسير بشكلٍ جيّد، وأدعو المواطنين الى المشاركة الكثيفة بالانتخابات البلدية واختيار الأنسب لخدمة بلداتهم وقراهم".



وشدّد الحجار على أنَّ "إنجاز الإستحقاق البلدي هو أهم رسالة للشعب اللبناني أولاً وللمجتمع الدولي بأن العهد الجديد ملتزم بالإصلاح والإنماء".

في هذا السياق وقبيل فتح صناديق الإقتراع، أكد وزير الداخلية أحمد الحجار اشرافه على العملية لأهمية انجاح هذا الاستحقاق"، مشيرًا لإلى أن "غرفة العمليات ستواكب كل المخالفات التي قد تحصل وستتخذ الاجراءات اللازمة وفق القوانين".

وأعرب الحجار عن سعادته قائلاً: سعيد جداً لاعادة انتظام الوضع في لبنان وأن الاستحقاقات الدستورية تقام في مواعيدها وهذه انطلاقة جديدة للبنان".

في الغبيري: وتوجّه وزير الداخلية والبلديات الى ثانوية المربي احمد كزما الرسمية للبنات في منطقة الغبيري لتفقد مجريات العملية الانتخابية، وأكد أن "الاتصالات على الخط الساخن قائمة، وقد تمت معالجة النواقص البسيطة، والأمور تسير على ما يرام وسأتابع موضوع الإنتخابات في الناعمة بشكل مباشر، فالدولة هي ضمانة المواطنين وعليها احتضانهم". وأشار إلى أن "ما من شكاوى تصل الى وزارة الداخلية حتى الساعة انما استفسارات حصراً".

وأكد الحجار من الغبيري "حياد الدولة وطلبت من الادارات وموظفي الدولة عدم التدخل ومكافحة اي مخالفة والحرص على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية وإجراء الانتخابات يؤكد أن النجاح في أي مجال يتطلب الارادة ونأمل أن تمر الانتخابات على خير وتفرز العمل الانمائي الذي يهم اللبنانيين".