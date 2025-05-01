May 1, 2025 9:35 PMClock
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الحجار: لم تطرح جداول زمنية لموضوع سلاح الحزب ولكن يجري الحديث فيه داخل مجلس الوزراء وهناك تضامن كامل من الحكومة ووعي لما يجري في البلد

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