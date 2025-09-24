إستقبل وزير الداخليه والبلديات العميد أحمد الحجار، وفدا مشتركا من نقابتي موزعي الغاز ومستلزماته في لبنان ونقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئه الغاز.

وعرض النقيبان جان حاتم وأنطوان يمين والمختار عبد الهادي كمال العبيدي للمشكلات التي يواجهها قطاع الغاز المنزلي خلال أدائهما لعملهما على الصعد كافة.

كما وسلموا الحجار مذكرات مطلبيه تتضمن الحلول التي يمكن أن تسهم بها الوزاره بالتنسيق مع الوزارت المعنية.

وكذالك أطلعوه على التدابير اللتي تقوم بها النقابات لتأهيل الكوادر العام في هذا القطاع لتعزيز السلامة العامة، وسلامة الآليات التي تنقل مادة الغاز، متمنين أن تعمل وزاره الداخلية، بالتعاون مع وزارتي الطاقه والاقتصاد، على قمع الدخلاء على المهنة، والذين يعملون من دون تراخيص ولا يراعون تدابير السلامه العامة والقوانين المرعية الإجراء.

وثمن الوفد الزائر عمل وزاره الداخليه الدؤوب الذي يلقى على عاتقها والمسؤلية الكبرى في ظل الظرو ف الصعبه التي تمر بها البلاد.

الوزير الحجار

وأكد الوزير الحجار للوفدين أن الوزاره بدأت بالسير بالتدابير الآيلة إلى حل المشكلات المتراكمة التي يواجهها قطاع الغاز المنزلي بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وهي تدابير وإن كانت تسر ببطئ إلا أنها ستشهد تسارعا بورتريه العمل بها وبخاصة في ما يتعلق بتنظيم سير الآليات التي تنقل ماده الغاز، وقانونية حركتها والتراخيص لها، بالتعاون مع مصلحة تسجيل الآليات والمركبات، مثمنا الجهود التي تبذلها النقابتان لخدمه المهنة والمستهلكين.