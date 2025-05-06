كتب وزير الداخلية احمد الحجار على اكس: في السادس من أيار، يوم الشهداء في لبنان. نقف بخشوع أمام عظمة من قدّموا أرواحهم فداءً للوطن.

في هذا اليوم نوجّه تحية احترام وتقدير لشهدائنا الأبرار، نستذكر تضحياتهم الكبرى ونؤكد التزامنا الدائم بحماية الوطن وصون أمنه وكرامته.

الرحمة للشهداء، والمجد للبنان.