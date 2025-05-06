كتب وزير الداخلية احمد الحجار على اكس: في السادس من أيار، يوم الشهداء في لبنان. نقف بخشوع أمام عظمة من قدّموا أرواحهم فداءً للوطن.
في هذا اليوم نوجّه تحية احترام وتقدير لشهدائنا الأبرار، نستذكر تضحياتهم الكبرى ونؤكد التزامنا الدائم بحماية الوطن وصون أمنه وكرامته.
الرحمة للشهداء، والمجد للبنان.
May 6, 2025 12:49 PM
أخبار محلية
الحجار في يوم شهداء الصحافة: نقف بخشوع أمام عظمة من قدّموا أرواحهم فداءً للوطن
كتب وزير الداخلية احمد الحجار على اكس: في السادس من أيار، يوم الشهداء في لبنان. نقف بخشوع أمام عظمة من قدّموا أرواحهم فداءً للوطن.