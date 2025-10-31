أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن مشاركة لبنان في "حوار المنامة" الذي تستضيفه مملكة البحرين تمثل محطة أساسية لإبراز الحضور اللبناني الفاعل على الساحة الإقليمية، وفرصة لتأكيد التزام لبنان العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة، وفي مقدمتها البحرين.

وشدّد الحجار في حديث الى صحيفة "الأيام" البحرينية، على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان والبحرين.

وأشار إلى أن "المرحلة الحالية تشهد دفعًا جديدًا في مسار التعاون الثنائي بعد الزيارة الرسمية الأخيرة لفخامة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى المنامة، وتعيين سفير جديد للمملكة في بيروت".

وأوضح أن لبنان يعوّل على مشاركته في المنتدى الأمني الدولي لتأكيد دوره كشريك في الأمن والاستقرار الإقليمي، ولبحث سبل تطوير التعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية.

ولفت الى زيارته التي تبدأ اليوم لمملكة البحرين تلبية لدعوة وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، "للتباحث في الملفات المشتركة وتعزيز التنسيق الثنائي".

وعبّر الحجار عن تقدير لبنان للدعم العربي والدولي الذي يحظى به لبنان في مواجهة تحدياته السياسية والاقتصادية، مؤكدًا أن "الحكومة اللبنانية ماضية في مسار الإصلاحات وترسيخ الاستقرار الداخلي عبر بسط سلطة الدولة وتفعيل مؤسساتها".

وأوضح وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "المعونات والمساعدات في تدخلات النزاع وما بعده"، ضمن فعاليات منتدى "حوار المنامة"، في البحرين، أن "لبنان ملتزم بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً".

وأكد أن "الجيش اللبناني يؤدي دورا محوريا في هذا الإطار، بدعم ومتابعة من الحكومة اللبنانية لتنفيذ خطته".

وأشار الوزير الحجار إلى أن "ترتيبات وقف النار لم يحترمها الجانب الإسرائيلي".

وأكد أن من "أولويات الدولة اللبنانية في هذه المرحلة هي إعادة الإعمار، نظراً لما لهذا الملف من بُعد إنساني"، وقال: "إن إعادة الإعمار تمثل خطوة أساسية نحو استعادة ثقة المواطنين بدولتهم، ولا يجب أن تكون مشروطة بأي شيء آخر".

وشدد الحجار على أن "القوى الشرعية اللبنانية، وعلى رأسها الجيش وقوى الأمن الداخلي، هي المولجة بالدفاع عن لبنان، وحفظ الأمن والنظام"، مؤكدا "ضرورة دعم هذه المؤسسات لتؤدي دورها الكامل في تثبيت الاستقرار".

مستشارة الرئيس الفرنسي: واستقبل الحجار، في مقر إقامته في البحرين، مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون شمال افريقيا والشرق الأوسط آن-كلير لوجاندر، في لقاء مطوّل خُصّص للبحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، بحضور سفير لبنان لدى البحرين هادي هاشم وسفير فرنسا لدى البحرين ايريك جيرو تلم.

وخلال اللقاء، شدد الوزير الحجار على "أهمية أن تضطلع فرنسا بدور فاعل في الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها اليومية على لبنان، والانسحاب من كل الأراضي اللبنانية، إضافة إلى تحرير الأسرى اللبنانيين الذين لا يزالون محتجزين منذ الحرب الأخيرة".

وأكد "ضرورة مواصلة دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لتمكينهما من تنفيذ المهمات الموكلة إليهما، لا سيما تطبيق قرارات الحكومة اللبنانية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية حصرا، لا سيما في الجنوب".

كما شدد الوزير الحجار على "أهمية انعقاد مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في أقرب وقت، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على حفظ الاستقرار الداخلي وتعزيز قدرة المؤسسات الأمنية على أداء مهماتها في هذه المرحلة الدقيقة"، لافتا إلى أن "دعم المؤسسات الأمنية هو ركيزة أساسية لحماية الاستقرار".

وأثنى الوزير الحجار على "الدور المهم الذي تؤديه فرنسا في دعم لبنان على المستويات كافة، لا سيما في المحافل الدولية"، مثمنا "التزامها التاريخي الوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية ومؤسساتها".

وتحدث عن "الدور الفاعل الذي تؤديه فرنسا ضمن قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب - اليونيفيل".

من جهتها، أشارت المستشارة الفرنسية الى "استمرار دعم بلادها للبنان وللمؤسسات الأمنية فيه"، لافتة إلى أن "باريس تتابع عن كثب تطورات الوضع في لبنان وتبقى ملتزمة العمل مع الشركاء الدوليين لدعم مسار الاستقرار والإصلاح فيه".

وزير داخلية البحرين: والتقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، نظيره البحريني الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، على هامش مشاركته في منتدى "حوار المنامة".

وشكّل اللقاء مناسبة لتأكيد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين لبنان والبحرين، والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات، لا سيما الأمني منها.

وبحث الجانبان أيضاً في سبل تفعيل التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في البلدين لمواجهة التحديات المشتركة.

وأكد الوزير الحجار "التزام لبنان دعم أمن الدول الشقيقة واستقرارها"، مشددا على أن "لبنان لن يكون منطلقا لأي تهديد أو إساءة، بل عنصر استقرار وشريكا فاعلا في تعزيز الأمن الإقليمي".

وإذ أشار الوزير الحجار إلى "أهمية تكثيف التواصل بين الجانبين من خلال زيارات رسمية وبرامج تعاون متقدمة"، وعد بتلبية دعوة نظيره البحريني ل"زيارة المنامة في وقت قريب لاستكمال البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك".

الوصول: وكان الحجار وصل إلى مملكة البحرين صباحا لترؤس وفد لبنان في أعمال منتدى "حوار المنامة".

وكان في استقباله في مطار البحرين الدولي، وكيل وزارة الداخلية البحرينية معالي الشيخ ناصر عبدالرحمن آل خليفة، نائب محافظة المحرق العميد جاسم الغتم، مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ العميد أحمد الهتيمي وسفير لبنان لدى البحرين هادي هاشم.

هذا وسيشارك الوزير الحجار في جلسة حوارية بعنوان: "المعونات والمساعدات في تدخلات النزاع وما بعده"، كما سيعقد سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين المشاركين في المنتدى، خلال زيارته التي تستمر ليومين.