زار رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، في مكتبه، في الوزارة في بيروت.

ورافق يمق رئيس المصلحة المالية محمد الرطل وأمين السر رئيس دائرة أمانة المجلس البلدي محمد جبخانجي.

وتم خلال اللقاء، عرض للأوضاع العامة في البلاد عامة وطرابلس خاصة والصعوبات التي تواجه الفيحاء وضرورة العمل على انصافها.

وقال يمق بعد اللقاء :"قدمنا لمعاليه التهنئة بالوزارة، وتمنينا له النجاح في المهمات الملقاة على عاتقه، كما وتناولنا خلال اللقاء شؤونا مختلفة تتعلق بطرابلس والمواطنين وبخاصة الصعوبات التي واجهت وتواجه العمل البلدي في طرابلس وعلاقة البلدية مع وزارة الداخلية والبلديات، واوضحنا ان بلدية طرابلس خسرت أموالا طائلة نتيجة للانهيار الاقتصادي وعدم تمكينها من تحويل أموالها الى الدولار. كما وتطرقنا الى الكثير من المشاكل في المدينة، ونتمنى من العهد الجديد برئاسة العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام الوقوف الى جانب مدينة طرابلس وانصافها بالأمن والانماء".