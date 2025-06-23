استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، حيث جرى البحث في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التحضيرات الجارية والإجراءات الأمنية المتخذة عشية الامتحانات الرسمية.

كما تم التطرق إلى الوضع الأمني في مدينة طرابلس.

وعرض الحجار مع النائب ياسين ياسين آخر المستجدات وشؤونا إنمائية.

وكذلك، استقبل الحجار رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية LAU الدكتور شوقي عبدالله مع وفد، وتناول اللقاء إمكانية التعاون بين الجانبين.

والتقى أيضا وفدا من لجنة رتباء متقاعدي قوى الأمن الداخلي، وتم البحث في مطالبهم.