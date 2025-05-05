May 5, 2025 11:45 AMClock
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الحجار: طلبت أن أشرف على تسلّم نتائج الانتخابات من لجان القيد ووضعنا برنامجاً على الحاسوب للتدقيق من النتائج قبل إعلانها بشكل نهائي ورسمي عبر موقع وزارة الداخلية الاكتروني

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