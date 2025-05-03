أشرف وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية في مبنى الوزارة، على عملية تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الأقلام والكتبة التي انطلقت بسلاسة فجر اليوم السبت، بمواكبة من قوى الأمن الداخلي، وذلك استعدادا لإنطلاق العملية الانتخابية في محافظة جبل لبنان صباح يوم غد الأحد في الرابع من أيار.

ثم انتقل الى سرايا بعبدا حيث تفقد عملية تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الأقلام والكتبة بحضور محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي.

هذا وتوجه الوزير الحجار إلى سرايا بيت الدين بعد ورود اتصالات هاتفية بوجود ازدحام خلال عملية تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الأقلام والكتبة وأعطى توجيهاته لتسريع وتيرة العمل بشكل فوري.

من جهة أخرى، لفت وزير الداخلية عبر "لبنان الحر" ضمن برنامج "بلا رحمه"، الى انه "مع بداية العهد الجديد كان لا بد من توجيه الرسالة الأولى وهي احترام المواعيد الدستورية. لهذا انكببنا على التحضيرات لانجاز الاستحقاق البلدي والاختياري وأستطيع القول وانا على ثقة الآن اننا جاهزون من خلال معاينتي من داخل الوزارة وميدانياً وسنكون على موعد مع عرس وطني غداً".

وأوضح ان عدد الشكاوى الذي ورد قليل ومحدود وسنلاحق أي شكوى ترد الى الغرفة".

ولفت الى ان "شفافية الانتخابات ونزاهتها تضمنهما القوانين وانا مسؤول عن تنفيذها" .

وجزم الحجار أن "التوجيهات والتعليمات واضحة : الحياد ونزاهة الانتخابات وشفافية النتائج نشرف على تطبيقها ونعمل بالصور الظاهرة والمستترة لكشف أي عمليات رشاوى".

أضاف: "تعمل الدولة جاهدة على تحرير ما تبقى من أراض محتلة وبمتابعة لجنة وقف اطلاق النار واصبح هناك حوادث وتوصلنا من خلال التحقيقات الى تحديد هوية مطلقي الصواريخ ومنهم عناصر من حماس ما أدى الى رد إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية".

وأكد ان "التحقيقات ستستكمل حتى النهاية وكل شخص يثبت تورطه سيكون موضع الملاحقة الجدية لافتا الى ان تحذير الحركة أمس هو رسالة واضحة بمنع المس بالامن اللبناني".