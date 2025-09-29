Sep 29, 2025 12:59 PMClock
أبرز الأحداث
الحجار بشأن إضاءة صخرة الروشة: القرار كان بالسماح بإعطاء الترخيص على أساس عدم إضاءة الصخرة وأثناء التجمّع حضرت أعداد كبيرة وبالتالي تعذر على الأجهزة الأمنية منع إضاءتها

