Jul 14, 2025 3:55 PMClock
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الحجار: بحثنا التعاون الأمني بين الكويت ولبنان وانتقل فريق عمل متخصص من الكويت الى لقاء فريق لبناني متخصص لبحث التعاون الأمني وكان هناك تعاون في مجال المخدرات

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