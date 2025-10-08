استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه بعد ظهر اليوم، نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الأوروبي شارل فرايز، ترافقه سفيرة الاتحاد الأوروبي سندرا دي وايل، على رأس وفد من الاتحاد.

وخلال اللقاء، تم البحث في سبل دعم لبنان، خصوصا في المجالات الأمنية والإنمائية، وتعزيز الشراكة والتعاون بين وزارة الداخلية والاتحاد الأوروبي، لا سيما في ما يتعلق بدعم القوى الأمنية ومواكبة الاستحقاق الانتخابي المقبل.

كما التقى وزير الداخلية، النائب نعمة افرام ورئيس بلدية كفردبيان جان عقيقي، وتم البحث في ملفات إنمائية وخدماتية تتعلق بالمنطقة وحاجاتها.