استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، السفيرة الأميركية ليزا جونسون، وتم البحث في سبل التعاون بين الجانبين والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية إلى قوى الأمن الداخلي.

والتقى الحجار المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، وتناول البحث سبل التنسيق بين الوزارة والأمم المتحدة، لا سيما في ملف النازحين السوريين في لبنان.

واستقبل ايضا على التوالي رئيس بلدية طرابلس رياض يمق ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر والنائبين السابقين طلال وطارق المرعبي.



وناقش الحجار ملف السلامة المرورية مع أمين سر المجلس الأعلى للسلامة المرورية الدكتور رمزي سلامة.