المركزية- استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، ترافقها الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو.

وتم خلال اللقاء عرض سبل التعاون المشترك والدعم الذي يمكن أن يقدّمه البرنامج، لا سيما في ما يتعلق بالتحضير للانتخابات النيابية المقبلة.

كما التقى الوزير الحجار النائب كريم كبارة، وتم البحث في ملفات إنمائية وخدماتية تهم مدينة طرابلس.

واستقبل أيضا النائب أمين شري يرافقه وفد من اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، وتم التطرق إلى شؤون بلدية وخدماتية.