كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج عبر حسابه على منصّة "أكس":

"في معرض كلامه بالأمس، دعا الشيخ نعيم خصومه السياسيين إلى عدم تقديم خدمات لإسرائيل وألّا يكونوا خدّامًا لها. أمام هذا الكلام يبرز السؤال: من قدّم خدمات لإسرائيل أكثر من حزب الله نفسه؟ فهل كانت إسرائيل لتدخل إلى لبنان لولا "حرب الإسناد" التي فتحها حزب الله في ٨ تشرين الأول ٢٠٢٣؟ ومن الذي منحه إسرائيل الذرائع لتفعل ما فعلته في المناطق اللبنانية؟ إن حزب الله، بعدم تسليمه ما تبقّى من سلاحه، لا يساعد نفسه ولا الحكومة اللبنانية على إنقاذه من ورطة "الإسناد" التي أثبتت أنّها خطأ استراتيجي فادح وسوء تقدير كبير أوصله إلى ما وصل إليه اليوم".