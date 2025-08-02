رعى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" الدكتور سمير جعجع ممثّلًا بالنائب رازي الحاج، عشاء مركز بعبدات في المتن الشّمالي، بحضور النائبين نزيه متّى وملحم الرياشي ممثَّلًا بعضو المجلس المركزي زينة يمّين، عضو الهيئة التنفيذيّة النائب السابق ادي أبي اللمع، أمين سرّ تكتل "الجمهورية القوية" سعيد مالك، منسّق المنطقة ميشال جمّال، نائب رئيس بلدية بعبدات فؤاد شرباتي وأعضاء المجلس البلدي، مختار القنابة - بسفرين - الزاهرية طوني هاشم، مختار بعبدات شربل ملكي، إضافةً إلى عدد من رؤساء المراكز واللجان، ورئيس مركز بعبدات ميلاد ملكي وأعضاء المركز، وحشد من أبناء البلدة ومناصرين.

بعد النشيدين الوطني والقواتي، قدّمت الاحتفال مسؤولة الشباب والنشاطات في مركز بعبدات جيزال الجميّل مهاوج. ثم ألقى الحاج كلمة أكّد فيها أنّ "لبنان يقف أمام لحظة مصيرية، بين خيار الدولة أو اللادولة"، مشددًا على "حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني وحده". وأشار إلى أن "اجتماع مجلس الوزراء الثلثاء المقبل سيكون مفصليًا لتثبيت هذا الموقف"، مؤكدًا أن "القوات اللبنانية لم تساوم يومًا على هذا المبدأ، لا في زمن الإحتلال ولا اليوم".

ودعا إلى "عدم الخوف من التهويل الإعلامي"، مشيرًا إلى أن "الرد على أي 7 أيار جديد سيكون عبر الدولة والجيش، وإذا اقتضت الحاجة، عبر القوّات اللبنانية". وختم مؤكدا أن "الانتخابات النيابية المقبلة في عام 2026 ستكون محطة حاسمة، تراهن فيها القوّات على تحقيق أكثرية نيابية تضع القرار السيادي في يد من يستحقه. نريد للقوّات اللبنانية أن تكون نجمة ساحة النجمة".

وفي أول كلمة له بعد تسلّمه مهام منسّق منطقة المتن الشمالي، عبّر ميشال الجمّال عن سعادته بالمشاركة في العشاء السنوي لمركز بعبدات، مثنيًا على نشاط "الرفاق والتزامهم"، وموجّهًا الشكر لرئيس المركز ميلاد ملكي وفريق العمل على تنظيم هذا اللقاء. وأكد أن المسؤولية التي أُوكلت إليه "تُشكّل استمرارًا لمسيرة نضال طويلة دفع فيها الحزب أثمانًا غالية"، مشددًا على "أهمية العمل الجماعي والتكامل، لأن النجاح هو ثمرة جهود فريق موحّد".

ودعا إلى "التكاتف استعدادًا للاستحقاق النيابي المقبل عام 2026"، مشيرًا إلى أن "القوّات اللبنانية في المتن حققت حضورًا فاعلًا في انتخابات 2022، والطموح الآن هو إلى تعزيز هذا التمثيل".

وختم:"المتن بيتنا، والقوّات هويتنا، وبيدٍ واحدة سنحقّق الهدف".

وفي كلمته الترحيبية، أكّد رئيس مركز بعبدات ميلاد ملكي "تمسّك الحزب بثقافة الحياة والدولة والشرعية، ورفضه القاطع لأي سلاح خارج إطار الجيش اللبناني، مهما كانت ذرائعه". وشدّد على أن "القوّات اللبنانية تنادي بلبنان الفرح، والاقتصاد، والعمران، رافضةً منطق المغامرات والحروب والدمار، وعلى أن انفتاح الحزب على كل مَن يشاركه الإيمان بالوطن، لبناء مستقبل آمن ومستقر للأجيال المقبلة".