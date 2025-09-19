المركزية - كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج عبر حسابه على منصّة "أكس": "حضرة الزميل معالي الوزير علي حسن خليل، لا مانع من نقاش اي موضوع، لكن لا نريد ان تتحول اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب مقبرة الإنتخابات بحد ذاتها، لذلك كل اقتراح قانون لا يلاقي اتفاق في اللجنة، يوقف البحث فيه ونضع تقرير حول ما حصل وليبقى القرار في جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب".

