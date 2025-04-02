إستقبل وزير الاتّصالات شارل الحاج، النائب نديم الجميل في مكتبه في الوزارة، وتمّ البحث في الأوضاع العامة والتّطورات الرّاهنة على السّاحة المحلية.

كما تطرّق اللّقاء إلى الاستعدادات الجارية لإطلاق الهيئة النّاظمة للاتّصالات، وأهمية دورها في تنظيم القطاع وتعزيز الشفافية والمنافسة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.