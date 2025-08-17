أكد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن أن الخطر الأساسي على لبنان يأتي من الولايات المتحدة وإسرائيل، وليس من أي طرف لبناني داخلي.

وشدد خلال لقاء في بلدة سرعين، شرق بعلبك، على أن التهديدات التي يتعرض لها لبنان دائمة، مستشهداً بتصريحات أميركية سابقة حول ضم لبنان إلى سوريا، معتبراً أنه من الطبيعي أن يتحد اللبنانيون لمواجهة هذه التهديدات قبل مناقشة أي قضايا أخرى.

وانتقد أداء الحكومة اللبنانية، متهماً إياها بتنفيذ "إملاءات" وزير الدفاع الإسرائيلي السابق إيهود براك، الذي هدد بحرب أهلية في لبنان، لافتاً إلى أن الحكومة لم تحترم الميثاقية عندما واصلت جلساتها بعد انسحاب الوزراء الشيعة.

وأعرب عن استغرابه من أداء الدولة اللبنانية، التي لم تسعَ، على حد قوله، "إلى تحرير الأسرى أو وقف العدوان، أو حتى مطالبة حليفتها أميركا بالالتزام بالاتفاقيات".

وحول موقف حزب الله، أكد أن موقفه واضح: "يجب أولاً وقف العدوان الإسرائيلي، وإطلاق سراح الأسرى، وبدء إعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل من النقاط المتنازع عليها. بعد تحقيق هذه الأهداف، سيكون مستعد لأي نقاش حول القضايا الأخرى".

وحذّر من أن الاستجابة للمطالب الأميركية والإسرائيلية قبل تحقيق هذه الشروط هي بمثابة "خضوع للوحوش الكاسرة بلا ضمانات" ولن تخدم إلا مصالح إسرائيل.