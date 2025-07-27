أقام "حزب الله" احتفالا تأبينيا في قاعة حسينية الإمام الخميني في بعلبك، لمناسبة أسبوع الشهيد محمد عباس الخطيب، بحضور رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب الدكتور حسين الحاج حسن، وفعاليات علمائية وسياسية واجتماعية.

الحاج حسن

وأشار النائب الحاج حسن إلى أن "الشهيد محمد عباس الخطيب هو واحد من قافلة الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن، دفاعًا عن كرامته وأمنه واستقراره".

واعتبر أن "خيار المقاومة الذي اختاره هؤلاء الأبطال هو الخيار الذي حمى لبنان في وجه العدوان الصهيوني، وسيبقى الضمانة الوحيدة لحماية الأرض والشعب والسيادة".

وقال: "نفتخر بشهدائنا الذين يسكنون وجداننا وضميرنا ووجدان الأمة، لأنهم صنعوا الانتصارات، وكرّسوا معادلة الردع في وجه العدو، وعبّدوا الطريق نحو الحرية والعزة".

وختم الحاج حسن مؤكدًا أن "دماء الشهداء لن تذهب سدى، بل ستبقى نبراسًا في طريق المجاهدين، وعنوانًا لصمود هذه الأمة في مواجهة التحديات".



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