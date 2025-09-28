أكد رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن أن "المقاومة أصبحت أكثر قوة وصلابة وعزيمة، وبعدما ظن العدو انه هزمها، اليوم المقاومة هي أكثر عزماً وثباتاً وإرادة ووفاء".



وأكد الحاج حسن أنه "بعد كل الحملات على المقاومة وسلاحها، من اميركا والغرب ومن الخارج والمنطقة، جوابنا هو أن السلاح باقٍ، ولا نزع ولا تسليم له.. اذهبوا الى المشكلة الحقيقية وهي العدو الصهيوني والمستكبر الاميركي ومشاريع توم براك".



وتابع الحاج حسن، في كلمة ألقاها خلال احتفال في بعلبك: "المبعوث الأميركي توم براك انتقل من مرحلة التضليل والخداع الى مرحلة الصراحة والوضوح الجليين والحاقدين، وما قام به انه أزاح الستارة الوسخة وكشف عن كل ما تريده اميركا من النقاط الخمس الى السلاح الوهم الى الغاء حدود سايكس بيكو الى البعثرة واللعب بالخرائط والتهديد، الى الاعلان ان اي مساعدة تأتي من اميركا هي من اجل ان نتقاتل، لا ان نقاتل العدو".



وسأل: "هل من احد يمكنه ان يثق بالاميركي الذي قال وعلى لسان رئيسه دونالد ترامب ان مساحة اسرائيل صغيرة وهي تحتاج لأراضٍ اضافية، فيما نتنياهو يتحدث عن اسرائيل الكبرى وهو يظهر الخريطة.. وهنا يجب ان تكون المواجهة، لا في ان نواجه بعضنا البعض، ونتلهى بالزواريب الضيقة".



كما رفض الحاج حسن "اي استسلام سواء للاميركي او للاسرائيلي او الرضوخ لاي شروط"، وقال: "إذا خيّرنا الاميركي بين العقوبات والسلاح والإسرائيلي بين القتل والقصف والاستسلام، واذا خيّرنا البعض بين المساعدات والاستسلام والذل، سنقول لهم ما قاله الامام الحسين هيهات منا الذلة، وهي تعني اننا نرفض الاستسلام والذل والخضوع، واذا خيرنا بين اي خيار من الخيارات فخيارنا هو رفض الخضوع لاميركا واسرائيل".