وجّه رئيس تكتل بعلبك النيابي، حسين الحاج حسن، في كلمة له خلال افتتاح مهرجان التسوق والسياحة في بعلبك، انتقادات شديدة اللهجة للحكومة، متّهماً إياها بارتكاب ما وصفه بـ"الخطايا الدستورية والسيادية" خلال جلستي الخامس والسابع من آب. وأشار إلى أن استمرار الحكومة في عقد الجلسات رغم انسحاب خمسة وزراء ينتمون إلى مكوّن شيعي أساسي يُعدّ انتهاكاً للدستور وتجاوزاً واضحاً لمبدأ الميثاقية الوطنية.

وأوضح الحاج حسن أن الحكومة أدرجت على جدول أعمالها ورقة أميركية، دون مراعاة لسيادة لبنان أو مشاورة المكونات الوطنية كافة، معتبراً أن هذا التصرف لا يعبّر فقط عن تجاهل للكرامة الوطنية، بل يُعدّ أيضاً تخلياً عن الحد الأدنى من مقومات الاستقلالية السياسية.

كما هاجم الحاج حسن المواقف الأميركية الأخيرة، متوقفاً عند الإهانات التي تعرض لها الإعلاميون اللبنانيون على يد كل من توماس براك والسيناتور ليندسي غراهام، واصفاً إياها بأنها مرفوضة وغير مقبولة بأي شكل من الأشكال.

وفي سياق تحذيره من تداعيات هذا المسار، شدد الحاج حسن على أن استجابة الحكومة المستمرة للضغوط الخارجية، وتنازلها المتكرر أمامها، لن يعود على لبنان بأي فائدة تُذكر، بل قد يزيد من أزماته تعقيداً. ودعا إلى مراجعة جذرية للسياسات المعتمدة، مع التأكيد على أهمية التمسك بالثوابت الوطنية، وصون السيادة، واحترام مبدأ الميثاقية الذي يُعدّ ركناً أساسياً من أركان الاستقرار السياسي في البلاد.