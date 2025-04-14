Apr 14, 2025 8:15 PMClock
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الجيش ينعي المعاون أول الشهيد فادي محمد الجاسم، الذي استشهد بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤ جراء انفجار جسم مشبوه في أحد المواقع في منطقة وادي العزية - صور

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