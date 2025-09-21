آخر الأخبار
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Sep 21, 2025 3:47 PM
أبرز الأحداث
الجيش فجر درون إسرائيلية سقطت عند مدخل عيتا الشعب
إخترنا لك
رئيس البعثة الفلسطينية في لندن حسام زملط: الاعتراف البريطاني يتزامن...
2025-09-22 13:32:18
أبرز الأحداث
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 65,344 ...
2025-09-22 13:10:43
أبرز الأحداث
رفع العلم الفلسطيني على مبنى البعثة الفلسطينية في لندن
2025-09-22 13:09:21
أبرز الأحداث
آخر الأخبار
رئيس البعثة الفلسطينية في لندن حسام زملط: الاعتراف البريطاني يتزامن مع ألم الفلسطينيين وإبادتهم وتجويعهم
فضل الله: لملاحقة العدو قضائيا حتى لا يبقى دم الطفولة البريء مباحا
بعد التحركات الصباحية.. حلحلة في ملف العسكريين المتقاعدين ودعوة الى فتح الطرقات
"المؤسسات التربوية الخاصة" تدين جريمة بنت جبيل: لتكن أرواحهم قرباناً مقبولاً على مذبح الوطن
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 65,344 شهيدا و166,795مصابا منذ 7 أكتوبر 2023
السنيورة: لا يجوز استمرار انتهاكات إسرائيل أمام صمت المجتمع الدولي
رفع العلم الفلسطيني على مبنى البعثة الفلسطينية في لندن
"الكسليك" تنظم طاولة مستديرة حول السياسات العامة البحرية والساحلية
سلام يلتقي حبيس
الكرملين ردا على اتهامات إستونيا بانتهاك مجالها الجوي: مزاعم لا أساس لها من الصحة بهدف إثارة التوترات
الكرملين: روسيا لا تزال ترى أن الحل القائم على وجود دولتين هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع في الشرق الأوسط
ايران تكابر وتستعد للحرب.. وخصومها ايضا: مواجهة حاسمة!
دوليات
فرنسا والسعودية تعتزمان جمع العشرات من زعماء العالم لحشد الدعم لحل ...
صحة
بُشرى من وزير الصحة للمستشفيات الحكومية في صيدا
ليس آمنا.. احذر تناول الباراسيتامول باستمرار
يوم صحي مجاني في جزين
قطرات جديدة تحسن الرؤية القريبة
بشرى الى مرضى التصلب اللويحي: هذه الأدوية ستكون متوفّرة على نفقة "الصحة"
الأكثر قراءة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
آخر الأخبار
1:32 PM
رئيس البعثة الفلسطينية في لندن حسام زملط: الاعتراف البريطاني يتزامن مع ألم الفلسطينيين وإبادتهم وتجويعهم
1:28 PM
فضل الله: لملاحقة العدو قضائيا حتى لا يبقى دم الطفولة البريء مباحا
1:15 PM
بعد التحركات الصباحية.. حلحلة في ملف العسكريين المتقاعدين ودعوة الى فتح الطرقات
1:14 PM
"المؤسسات التربوية الخاصة" تدين جريمة بنت جبيل: لتكن أرواحهم قرباناً مقبولاً على مذبح الوطن
1:10 PM
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 65,344 شهيدا و166,795مصابا منذ 7 أكتوبر 2023
1:10 PM
السنيورة: لا يجوز استمرار انتهاكات إسرائيل أمام صمت المجتمع الدولي
1:09 PM
رفع العلم الفلسطيني على مبنى البعثة الفلسطينية في لندن
12:59 PM
"الكسليك" تنظم طاولة مستديرة حول السياسات العامة البحرية والساحلية
12:59 PM
سلام يلتقي حبيس
12:55 PM
الكرملين ردا على اتهامات إستونيا بانتهاك مجالها الجوي: مزاعم لا أساس لها من الصحة بهدف إثارة التوترات
المزيد
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
تطبيق المركزية الجديد
حمله الآن
عدل وأمن
1:15 PM
بعد التحركات الصباحية.. حلحلة في ملف العسك...
عدل وأمن
11:22 AM
وزير العدل يوقّع ملف استرداد غريتشوشكين في...
أخبار محلية
10:58 AM
بري يدعو هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع الاربعاء
عدل وأمن
10:49 AM
الحجار: لضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتعزيز...
أخبار محلية
8:52 AM
جعجع: من واجبنا رسم ملامح لبنان جديد لأبن...
أخبار محلية
8:40 AM
الصايغ: الفرصة قصيرة لاستعادة الدولة ولن ن...
أخبار محلية
8:27 AM
نشاطات الرئيس عون في نيويورك
خاص
12:49 PM
ايران تستعد للحرب.. وخصومها ايضا: مواجهة ح...
خاص
12:09 PM
المملكة ترد بـ"لا رد".. هل يتوقع الحزب غطا...
الرئيسية
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Beirut, Lebanon
o
C
23
o