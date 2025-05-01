May 1, 2025 4:49 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الجيش سيقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة قناريت صيدا ما بين الساعة 16.30 والساعة 17.00

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o