Apr 11, 2025 10:36 AMClock
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الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدو الإسرائيلي في منطقتي دير ميماس - مرجعيون ودير قانون راس العين - صور ما بين الساعة 10.30 والساعة 15.00

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